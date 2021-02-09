身懷5把刀自閉男囚7月　父代提上訴稱買刀都有罪

患有中度精神障礙及自閉症的男子，被指在北角街頭攜帶包括西瓜刀及菜刀在內共5把刀，因而被控管有攻擊性武器。他經審訊後被定罪，今（9日）在東區法院被判即時入獄7個月。裁判官張志偉指，見不到被告有明顯的精神病病徵，加上案情嚴重，故判被告即時監禁，而非辯方要求的醫院令。辯方隨即申請保釋等候上訴獲批。

24歲被告郭梓賢，報稱任職保安員。他被控於2020年4月9日在北角健康中街及英皇道交界管有5把刀，意圖將其作非法用途。當中包括兩把用膠袋裝住新買的西瓜刀、一把在背囊內的菜刀以及兩把在衣袋內的摺刀。他解釋5把刀都是打算送給父親的生日禮物。

兩份精神科醫生報告都指出被告的行為有時比較暴力，但沒有明顯精神病和抑鬱病症狀。雖然兩份報告都建議法庭判被告醫院令，但裁判官明言醫院令並非懲罰，不能反映本案的嚴重性，也不能達致處罰、阻嚇的作用，加上無證據證明被告因精神錯亂而犯案，所以即時監禁是唯一合適的刑罰，遂以8個月為量刑起點，考慮到被告有自閉症及輕度弱智，自制能力亦較低，減刑至7個月。

被告父親在庭外表示，申請上訴是為了社會公義，認為此例一開，以後連買刀都有罪。他又指兒子當日被3個警員制服後受傷，想到醫院檢查，但警方要求他先落口供才可以去醫院，認為警方「氹佢（被告）講咗啲說話」。