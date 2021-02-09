明年DSE共10科取消校本評核　中英文等4科精簡評核要求

新冠肺炎下全港學校停課多時，香港考試及評核局今日（9日）宣布，公開考試委員會已議決通過，精簡2022年香港中學文憑試（DSE）的校本評核要求，有10科將取消校本評核，餘下4科如中英文的評核會精簡，有關安排只適用於本學年中五生。委員會期望可釋放教學空間，減少面對面接觸、在校內完成或由教師密切個別輔導的評核項目。

考評局指，明年DSE將有10個科目取消校本評核，包括通識教育、中國文學、英語文學、生物、化學、物理、科學（組合科學／綜合科學）、科技與生活、資訊及通訊科技、健康管理與社會關懷。

另外，將有4科會精簡校本評核要求，中國語文的佔分比重由20%減至10%，取消原佔14%的選修部分，但保留必修部分的閱讀活動，佔分由6%增至10%；英國語文的佔分比重維持15%，說話能力考核由2個減至1個。

設計與應用科技方面，佔分比重由40%減至20%，學生只需提交設計作業第一部分，第二部分則取消；視覺藝術的佔分比重維持50%，保留研究工作簿，考生提交的藝術作品／評賞研究由4份減至2份。

考評局又指，以上科目各卷的佔分比例，會因應精簡校本評核安排作出相應調整。中文科方面，卷一及卷二同樣由24%改為27%；卷三由18%改為20%；卷四由14%改為16%，通識科卷1從50%改為62%；卷2從30%變為38%，英文科則維持不變。