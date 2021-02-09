屯門貨倉小狗遭盜走　警拘2女賊起回犬隻

警方前日(7日)接獲市民報案，指其於屯門紫田村倉庫內的一隻2個月大洛威拿小狗被人偷走，警方翻看大量閉路電視錄影片段後，發現2名可疑女子，於前日下午約3時，在倉庫以一塊布遮蓋一個載有小狗的鐵籠後，合力將鐵籠搬走。其後，將小狗送往一動物收容所，聲稱該狗隻為流浪狗。警方到該動物收容所調查後，鎖定2名涉案女子。

昨晚(8日)約8時，警方以涉嫌盜竊拘捕2名分別姓李(58歲)及姓杜(68歲)女子，她們為朋友關係，報稱主婦及退休人士。有人承認，因見到狗隻被困於鐵籠內，覺得她可憐，為了其福祉而將牠搬走。據了解，涉案小狗為雄性，叫「炭頭」，狗主於2個月前購入，與其他成年狗隻一齊放於一個約2,000呎的貨倉內飼養，健康情況良好，沒有受傷。狗主因短暫離開貨倉，而將小狗放入鐵籠內，有人趁此短暫時間犯案。

屯門警區重案組高級督察蔡翹暉表示，暫無證據顯示疑犯與狗主有任何關係，亦未顯示她們為動物義工，相信是喜歡餵飼流動狗的善心人。疑犯與收容所沒有緊密關係，僅透過狗義工而認識收容所。