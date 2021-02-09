漁業持續發展基金被轟申請繁複　議員質疑未能真正幫助漁民

立法會食物安全及環境衞生事務委員會今午（9日）舉行會議，討論有關推動漁業可持續發展的事宜。政府在2014年成立漁業持續發展基金，向漁業界提供財政支援以開展可持續發展計劃。有議員批評基金申請及審批過程繁複，逾3成半申請不獲批；又質疑當局審批太離地，半數獲批申請來自學術機構，質疑基金並不能真正幫助漁民。

議員葛珮帆指項目自推出以來，截至去年12月，44宗申請中多達16宗不獲批，認為申請成功率低；又批評基金審批過程繁複，有申請歷時3年才獲批，促請當局簡化申請程序，以及安排專人隊伍協助漁民提出申請，並提供更多配套協助轉型。另一議員黃定光則質疑當局審批太離地，又重申一般漁民並不習慣書寫文件，促請當局安排人手協助他們申請。

漁農自然護理署署理副署長黎堅明回應指，當局去年已簡化申請表及申請程序，又安排秘書處幫助申請人解申請流程，並將工作小組及委員會的兩層審批架構簡化成一層，同時以傳閱方式處理爭議較少的文件。他指經簡化程序後，所有申請均可於6個月內完成處理，部分甚至快至3個月；惟他同時重申，由於基金涉及公帑，當局須審視申請項目是否可行，以確保資源用得其所。

議員梁志祥則關注在18宗獲批申請中，多達9宗是來自大學等學術機構，質疑基金並不能真正幫助漁民。而身兼委員會漁農界議員何俊賢則批評當局漁業政策落後，又指當局不再發出新牌照，令新血難以入行。黎堅明回應時同意漁民在文書、技術上有困難，指出漁護署亦擔任「媒人」角色，配對漁民和學術機構合作，強調有3宗成功申請的案例；又強調當局會繼續促進雙方交流，包括會繼續舉辦研討會及工作坊等。