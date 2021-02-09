貝澳水牛遭虐待　陰囊切開睾丸暴露　疑人為造成

再懷疑有人殘忍對待動物！大嶼山愛護水牛協會前日（7日）收到貝澳市民報案，指在貝澳水牛棲息地範圍內，發現一頭雄性水牛身受重傷，全身遭割傷，性器官被摧殘，陰囊被劃破，睾丸外露且有多個疑似被捅破的傷口，不排除是人為所致。警方接獲報案，經調查後初步沒有可疑，列為動物受傷案。東網正向漁農自然護理署查詢事件。

協會表示，受傷雄性大水牛「孤獨精」約12至14歲，棲息於羅屋和貝澳沙灘一帶邊緣濕地，個性特別害羞，喜歡獨來獨往。由於發現水牛傷勢當日是假期，加上疫情期間公務員在家工作等原因，當天無法聯絡上漁護署獸醫隊，傷勢只能由該會義工隊提供暫時性防蟲止血處理。

直至昨早（8日）終成功聯絡上漁護署牛隊，並要求到場處理受傷水牛，牛隊最後成功把牠帶回農場進行醫治，以及進行切除睾丸手術。協會指，發現受傷水牛的現場原是寧靜貝澳羅屋濕地邊緣，平時村民也少前往，但最近突然湧現大批佔用農地非法露營群眾，不排除傷勢是人為造成。協會人員同時也有向警方備案。

大嶼山愛護水牛協會主席何來透露，處理大水牛傷口時發現不少傷痕靠近牛背，而且傷痕較長、傷口平滑，與以往狗隻咬傷牛或牛打交所致的傷口不一樣，然而，現場曾有近百人以上在露營，不排除傷勢是人為因素造成：「依家都唔係打交嘅季節，而且水牛怕人，現場咁多人都唔會無啦啦襲擊你。」

她表示，近月有較多人到大嶼山露營，呼籲市民在享受郊遊時，亦要與在該處生活的動物共融相處，如非必要不要餵飼水牛。

警方回覆查詢時表示，本月7日下午1時15分，以及8日早上8時56分，分別接獲姓鄭及姓何女子報案，指在大嶼山貝澳沙灘發現一頭受傷水牛，牛隻面部及下身受傷，警方經調查後，懷疑肇事牛隻是與其他牛隻打架時受傷，初步沒有可疑，案件列受傷動物發現。