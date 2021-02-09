政Whats噏﹕轟英文台貼文話政府推「垃圾計劃」　網民促摺埋港台

年花10億港元公帑嘅香港電台(港台)劣迹斑斑，屢被批評節目立場偏頗。港台英文新聞疑似語帶雙關，以政府公布「最新垃圾計劃」為貼文內容，形容政府提出嘅廢物管理策略。有網民鬧爆港台先係垃圾，促即刻關閉港台。

港台英文新聞昨日(8日)發布一篇新聞，關於政府提出應對直至2035年廢物管理挑戰嘅策略。之不過，港台喺社交網站Twitter發布呢篇新聞嗰陣，標題係「政府公布香港最新嘅垃圾計劃」﹙The SAR government announces its latest rubbish plan for Hong Kong）。隨即引起網民批評，直斥港台用納稅人嘅錢發布呢類垃圾貼文。

港台亦「知衰」更改貼文標題，正正常常咁講返政府公布計劃以減輕堆填區負擔。亦都寫咗係代替原本可能造成誤解嘅貼文，希望澄清返。但網民當然唔收貨，話寫新聞標題寫成咁，港台先至係垃圾，仲要求即刻關閉港台添啊。其實港台一直未盡作為公營廣播機構嘅責任，到底政府幾時先肯正視問題呢？