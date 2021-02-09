港人獲澳洲永居簽證量上升　技術簽證急增逾9成

香港去年實施《港區國安法》後，西方多國陸續宣布放寬港人移民限制，以吸納人才。澳洲政府日前公布的數據顯示，去年下旬向港人批出的永久居留簽證，較上半年增加約17％，其中技術永久居留簽證更急升超過9成。有移民律師認為，由於英國及加拿大亦有意爭奪香港人才，故澳洲政府加快審批簽證的速度。

澳洲公營廣播公司（SBS）周二（9日）向內政部取得的數據顯示，去年7月1日《港區國安法》生效後，7月至11月港人平均每月申請永久居留個案為574宗，較1月至6月的平均約684個減少16％；但港人獲批永久居留簽證的數量卻增幅17％，由上半年月均316宗，增至下半年月均370宗。

另外，數據顯示港人以技術移民佔多數，澳洲下半年平均每月收到237宗技術永久居留簽證申請，較上半年月均310宗減少24％；但向港人批出的技術永久居留簽證數量卻增達91％，由上半年月均78宗增至下半年的149宗。

澳洲內政部表示，當局會優先審批能提供關鍵及專門技能的申請人，以支持政府抗疫和重振經濟，但未有正面回應會否優先審批港人的簽證申請。