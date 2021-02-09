傳首宗國安法案件不設陪審團　議員稱律政司有權按情況決定

去年7月1日一輛電單車上插了「光復香港，時代革命」的旗幟(紅圈)。

被控煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪的唐英傑，於去年7月1日於灣仔駕駛掛上「光復香港，時代革命」旗幟的電單車，涉衝擊警方防線，成為《港區國安法》下首名被檢控人士。對於有消息指案件將不設陪審團，有議員今(9日)表示國安法第46條明確指出，律政司司長可基於保護國家機密，涉外元素或保護陪審員等考慮，提出案件在無陪審團情況下進行審訊。

近日有消息指，律政司月初通知唐的律師團隊，指基於陪審團及其家人人身安全，案件不設陪審團，並由3名國安法指定法官審理。議員周浩鼎表示，案件已進入司法程序，故不便對細節作評論，亦未知是否有如此安排。但他按法律觀點分析，指國安法第46條明確指出，律政司司長可提出基於保護國家機密，涉外元素或保護陪審員等因素，讓案件在無陪審團之下進行審訊。

周浩鼎又指其他西方國家亦有類似安排，包括英國早年審訊有關北愛爾蘭騷亂案件時，亦沒有安排陪審團參與，以至多年後英方檢控方依然保有此權利，提出可在無陪審團參與之下審訊案件。

行政長官林鄭月娥今被問及事件時，表示案件已進入司法程序，不會評論個別個案，但重申重申所有的事均依法辦事，如國安法裏沒有適用條文，他們亦不能採取甚麼行動。律政司亦回應指，有關司法程序尚在進行，任何人都不宜評論案件。