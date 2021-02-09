中小企業務收益低於水平線　飲食業狀況最差　

中小企業務狀況持續欠佳！政府統計處今日（9日）發表今年1月份中小企業務狀況按月統計調查的結果，以50為盛衰分界線，指數愈高反映業務更好。調查發現，中小企業務收益繼續低於50的分界線，現時動向指數從去年12月在收縮區域的35.6，上升至上月的38.1，展望未來一個月、即2月的業務收益動向指數則為41.9。

按行業分析，大多數統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在今年1月均較上月上升。雖然收縮程度放緩，但個別行業的業務收益現時動向指數在今年1月仍遠低於50的分界線，特別是飲食業（從14.3上升至24.0）、零售業（從32.0上升至35.8）和批發業（從32.4上升至37.1）。

至於進出口貿易新訂單的現時動向指數從去年12月的41.5上升至今年1月的42.4，而未來一個月（即二零二一年二月）的新訂單展望動向指數為44.2。

政府發言人表示，中小企於本月的營商氣氛雖然有相對改善，但仍然欠佳，所有行業的細分指數均繼續處於盛衰分界線以下。當中飲食業及零售業的細分指數依然深陷收縮區域，反映本地第四波疫情對與消費相關活動造成的嚴重干擾。 而整個社會齊心協力令疫情盡早受控，對恢復營商信心及達致全面的經濟復甦至關重要。政府會密切留意有關發展。

「中小型企業業務狀況按月統計調查」涵蓋的中小企是指就業人數少於50人的機構單位。受訪者在提供意見時已撇除季節性因素的影響。政府統計處根據該統計調查搜集得來的意見，編製了一套動向指數（包括現時與展望動向指數）。指數高於50表示業務情況普遍向好，低於50則表示情況恰恰相反。