無業漢堵路現場附近被捕　脫非法集結罪惟拒捕罪成

患有抑鬱、案底纍纍的無業漢，被指在2019年11月10日在旺角彌敦道一帶參與非法集結，遇上警員拘捕時反抗並試圖逃走。他早前承認無牌管有無線電器具罪，但否認非法集結及拒捕兩罪受審。九龍城法院裁判官梁嘉琪今日（9日）裁定他非法集結罪名不成立，但拒捕罪成，將他還押至2月23日，等候其背景及精神科報告始判刑。

控方披露，被告諸榮鋒過往有8項案底，包括盜竊及爆竊，他於本案發生後約1個月再干犯爆竊及管有攻擊性武器等控罪，早前已在區院被判監2年，預料今年4月可案刑滿出獄。辯方指，被告於1996年由內地來港，過往一直無業，靠家人供養，他有抑鬱病史，2014年曾被法庭判醫院令，案發前已需定期到青山醫院覆診。

裁判官裁決時指，拘捕被告的警員林德康是誠實可靠的證人，但他首次見到被告是在奶路臣街，而非有堵路的彌敦道，當時被告只戴上掛耳式口罩，沒有穿戴黑衣、頭盔、防毒面罩等示威者常見裝束。現場鄰近港鐵站及食肆，人來人往，警員在他被告搜出「11.11全港三罷」的宣傳單張、護目鏡及生理鹽水等物品，其形迹相當可疑，但法庭不肯定他與在場其他人士有共同目的集結在一起，故裁定他非法集結罪名不成立。

不過，裁判官裁定被告是知悉林警員正在執行職務，但他仍捉着對方的手試圖擺脫拘捕，認為他阻撓警員是故意的，故裁定他拒捕罪成。