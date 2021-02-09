資助街市檔戶非接觸式付款不力捱轟　議員批食環署龜速乏力

政府在第3輪防疫抗疫基金推出資助計劃，資助公眾街市檔戶安裝非接觸式付款系統，以減少現金交易所帶來的「銀紙播毒」的風險。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今午（9日）舉行會議，負責計劃的食物環境衞生署在會上捱轟。多名議員批評僅30%合資格檔戶申請，比例屬太低。有議員更引述《東方日報》報道狠批安裝速度「龜速」，宣傳乏力；亦有議員批評政府指要發展成智慧城市屬空話。

在「於公眾街市推廣非接觸式付款的資助計劃」下，食環署及房委會轄下街市及熟食檔位的租戶，可向當局申請每檔劃一 5,000元的一次性資助，以安裝最少一種非接觸式付款系統。不過，計劃自推出後反應冷淡，當局一度延長申請截止期限，最終僅約30%檔戶選擇參與。

會議期間，多名議員批評當局並無做好宣傳推廣工作，其中議員柯創盛更引述《東方日報》上月28日的報道，狠批安裝速度「龜速」，宣傳乏力。他指出，不少私營街市亦有推出計劃協助旗下商戶安裝非接觸式付款系統，批評當局後知後覺，推行時亦「半天吊、笠笠亂」；又批評政府因應疫情才推出有關措施，關注當局的長遠方向及策略，及如何做到以人為本更貼地。

食物及衞生局副局長徐德義回應時承認僅30%檔戶申請計劃，比例上相對偏低，強調當局會向已安裝系統的檔戶進行普查，以了解檔戶實際操作的情況及困難。食物環境衞生署副署長（環境衞生）黃淑嫻則指當局有安排廣泛宣傳，包括印刷1.4萬張「清潔龍阿德」的單張，推出禮品換領計劃，以及創科局局長到街市推廣。

另一議員田北辰則批評本港在創新科技領域上落後內地，又批評當局的推廣工作不到位，認為應軟硬兼施，要求當局將安裝非接觸式付款系統加入續租條件。黃表示，署方目前已批核其中2594宗申請，又指在天水圍天幕街市等新落成街市中，已要求租戶必須安裝非接觸式付款系統，惟未有正面回應會否答應田的要求。田多番追問後一度鼓譟，他批評港府稱「現時是創科黃金時代、未來要發展成智慧城市」僅屬空話，強調自己作為建制派亦要「唱衰政府」。徐回應指當局會考慮有關意見，並與相關持份者作商討。