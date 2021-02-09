白石角多個屋苑食水驚現黑粒　居民憂誤服有礙健康

大埔白石角一帶多個屋苑食水驚現不明黑色顆粒，居民擔心誤吞黑色顆粒落肚會影響健康，紛紛加裝濾水器。區議員表示，近日收到10宗相關投訴，涉及區內多個屋苑，有屋苑早於去年9月食水便有異樣，曾經清洗水缸，但隔一段時間食水再現黑色顆粒，批評水務署未有徹底檢查公家供水喉管，令問題不斷重復發生。

市民趙小姐則買入白石角一個屋苑的單位，她得悉附近一帶多個住宅的食水都出現異樣後感到十心擔心，質疑是否喉管老化剥落所致，又指食水安全屬「好大件事」，入伙後會加裝濾水器求安心。另一個區內屋苑住客陳先生表示，1年前入伙時食水偶爾變深色，故他一有空都會留意食水狀況，但近日沒有見過家中食水出現黑點，他形容食水現黑粒是「好恐怖、好離譜」。市民洪先生則稱，擔心長期飲用有黑粒食水會影響健康，會提醒外傭煲水前留意食水有沒有異樣。

有涉事屋苑的物業管理公司表示，早前部分住戶稱單位有水質問題，已隨即與水務署溝通，水務署亦已派員作相關處理，以及於兩星期前確認抽驗的食水樣本結果令人滿意。

大埔區區議員姚鈞豪表示，去年12月底起陸續收到白石角一帶屋苑的居民求助，指家中食水出現不明的黑色顆粒，相關個案至今約有10宗。由相關居民提供的照片所見，食水中的有小部分的黑色顆粒大小與芝麻相若，但大部分的污染物體積更加細小，需要定神小心觀察才可看到，因此居民一旦不慎便很可能誤吞落肚。

姚稱，有屋苑居民反映早於去年9月便發現家中食水有黑色顆粒，其後食水異樣情況有改善，但去年11月再故態復萌，於是通知屋苑管理公司安排清洗水缸，之後黑色顆粒又再消失，但今年1月底污染物再三出現，及後水務署派人打開街邊消防喉放水，持續8小時後，家中食水的黑色顆粒才消失。

姚認為，食水反覆出現黑色顆粒，反映水務署根本未有根治問題，他稱居民都十分擔心食水中的黑色顆粒有害，若長期飲用相關食水會有損健康，因此變得用水亦用得不安心。他認為，水務署應該徹底檢查涉及白石角一帶的供水系統，例如喉管，找出黑色顆粒形成的原因，而非每次收到市民投訴後便打開街喉放水，「這樣子不單止浪費食水，又要封街影響居民。」