政府今年將成立公務員學院　料院址2026年底陸續完成

政府於2017年《施政報告》建議設立新的公務員學院，並於翌年《施政報告》宣布已選定觀塘一幅用地進行綜合發展項目，當中包括興建公務員學院，作為學院長遠院址。政府表示今年稍後為項目的設計及建造工程進行招標，視乎工程的實際進展，預期可於2026年年底開始陸續完成綜合發展項目。另外當局會於今年成立公務員學院，並以北角政府合署作為臨時院址。

根據公務員事務局向立法會提交的文件，政府計劃在該用地興建高座和低座兩幢大樓，高座主要用於公務員學院及其他公務員設施，低座主要提供社會福利及地區設施。當局計劃於2022年就撥款建議，諮詢立法會公務員及資助機構員工事務委員會，及向財務委員會提交撥款申請，預期可於同年動工。

政府又計劃在今年成立公務員學院，以北角政府合署作為臨時院址。當局表示，雖然位於觀塘用地的設施需時興建，但政府正提升公務員培訓處目前位於北角政府合署3樓至5樓設施，預計有關改善工程在今年內完成，以便該處用作成立公務員學院的臨時院址。而該處現址內部樓面面積約6,200平方米，包括近年已翻新的設施外，當局亦現正優化演講廳等設施的工程，預計可於年內完成以配合公務員學院成立的時間表。

在公務員的國家事務培訓方面，公務員事務局表示培訓處會安排所有新入職公務員在入職後3年內接受《基本法》基礎培訓，目標為每年培訓約1萬名新入職人員。另外，政府為配合《港區國安法》的實施，將在《基本法》課程中加入有關國安法的內容。