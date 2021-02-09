城大男生拒捕等罪成　冀盡快了結案件免影響學業

前年11月11日有市民發起「三罷」示威活動，警員在旺角追截示威者時拘捕一名城大男生，指他反抗拘捕，並藏有摺刀、索帶和噴漆等物。男生經審訊後今（9日）在西九龍法院被裁定拒捕、管有適合作非法用途的工具或攻擊性武器並意圖作非法用途使用，和管有物品意圖損壞及摧毀財物3罪罪成。法庭將他還押至2月24日於屯門法院判刑，期間索取勞教中心和教導所等報告。

控罪指20歲的被告陶晉康，於2019年11月11日，在洗衣街公園內管有一支噴漆，27條索帶、一把摺刀、2支螺絲批及5把六角匙，以及抗拒督察A。

裁判官施祖堯裁決指，當日有約30名示威者在行車路聚集，包括被告在內的大部份人均穿上黑色衣物，又遮上口鼻掩飾身份，明顯不是參與和平示威。及後警員到場追截，期間亦有表露身份，故被告必然知道對方是警員，但仍推開對方並掙扎意圖擺脫，故裁定他拒捕罪成。裁判官並推論被告必定意圖用噴漆塗鴉以表達意見，及用索帶來束縛人身，摺刀則用來傷人，故裁定餘下兩罪罪成。

辯方求情稱，被告當日早身在旺角，故他有機會只是一時衝動犯案，而他在事件中失去兩隻牙齒，手腳亦受輕傷，加上案件已纏繞年多，他已感到後悔，希望法庭判他短時間監禁，以免影響學業。