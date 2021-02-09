對政府好感淨值負34個百分點 　學者批抗疫無力港人失望

香港民意研究所今（9日）發表關於香港市民對各地人民及政府觀感的最新調查結果，研究將港人對各地政府的好感度減去反感度，得出的好感淨值中，發現港人對內地和澳門政府的好感度大幅上升。惟港人對港府的好感淨值只有負34個百分點，而對香港本地人民的好感度和去年8月相比，大跌14個百分點至34%。有學者批評政府抗疫無力，形容負34個百分點猶如失敗級的數字，和過去高官民望低落的情況相符，顯示市民對政府施政極為失望，認為難以相信一個民望如此低落的政府有能力執政。

調查結果顯示，港人對內地和澳門政府的好感淨值大幅上升，對內地政府的好感淨值由去年8月的負26個百分點，上升至上月的負9個百分點；港人對內地人民的好感度亦由半年前的負1個百分點，上升至現時的14%。而港人對澳門政府的好感淨值則達46%，較半年前上升21個百分點，研究團隊估計好感淨值大幅上升與內地和澳門的抗疫表現有關。

香港民研副行政總裁鍾劍華認為，調查結果顯示市民對港府沒有信心，負34個百分點的好感淨值是非常差的數字，和特首及官員民望長期負分一致。鍾相信市民對港府的好感淨值未來變化不大，亦沒有因政府近期一系列具決斷性的抗疫措施如突襲封區而改變。鍾形容港府失敗，難以相信港府有能力執政。

另外，港人對香港本地人民的好感度和去年8月相比，亦大跌14個百分點至正34%。鍾認為與去年底另一調查中，港人對香港人身份認同下跌有關連。他估計不少港人對香港的前景沒有信心，認為此地不值得留戀，身份認同自然下降。鍾指民心鬆散，政府只會難以管治，促政府正視問題。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評港府抗疫不力，疫情持續已一年都沒有好轉迹象，中港兩地通關搖搖無期，商人生意大受影響，不少打工仔亦打爛飯碗，兩地家庭不能團聚，自然對政府施政。另一方面，澳門社會穩定，抗疫滴水不漏，長時間零確診，而港府相較之下即使在全球搶疫苗上亦歎慢板。陳批評港府無能，無心抗疫，無意志力執行政策。即使近日政府開始強硬封區檢測，惟不少區域封鎖後均沒有發現確診人士，令人質疑政府選擇封區的準則，更予人感覺針對基層，憂會造成民憤。

香港民意研究所亦發布了最新的疫後復常指數，訪問了4400多名市民，而最新的疫後復常指數為15分，即只有15%的市民認為現時政府可以撤除所有禁聚令。