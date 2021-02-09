食環署去年向阻街店舖發3354宗檢控　議員轟執法欠阻嚇性

店舖非法擴展嚴重阻街，食物環境衞生署指去年就店舖阻街的檢控數字為3,354宗。立法會改善環境衞生及市容事宜小組委員會今(9日)開會討論，有議員批評食環署執法「無料到」，指該署經常與其他部門勞師動眾、幾十人到現場巡視及檢控，惟當執法行動完結、有關人員離開後，該些店舖又再故態復萌，認為該署執法毫無阻嚇性。

議員鄭泳舜表示，該署過去雖發起多次聯合行動，清理店舖擴展致阻街事宜，惟每次行動後不久又回復當初，情況更周而復始，「做完個行動之後一模一樣，無變過」。他指出，署方在深水埗北河街一帶完成聯行行動1小時後，該些店舖又再霸佔整條行人路、以至半條行車路，令居民路過只能行行車路，居民向店舖反映卻反被鬧。他批評該署執法「無料到」，質疑署方行動是否「做show」，要求該署加大力度打擊，如加強對屢犯不改者的罰則。

食環署副署長(環境衞生)黃淑嫻則回應時指，已在深水埗進行較頻密的行動，包括拘捕及用夾車夾走阻街的貨物或謀生工具等，但稱議員認為目前執法力度未能解決問題，又承認「劑藥唔係咁有效」，會研究更有效方案。她又指過去署方與其他部門曾在觀塘瑞和街、深水埗北河街、九龍城及土瓜灣街市等地進行聯合行動，會視乎實際情況採取執法行動，包括發出傳票、拘捕行動及發出1500港元定額罰款等。