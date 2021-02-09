女文員藏雷射筆罪成囚4月　求情指犯案後家人不聞不問

去年6月12日再有市民上街示威紀念反修例運動，當晚一名女會計文員在旺角遇查時，被揭發藏有一支雷射筆，因而被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，她受審後今（9日）在西九龍法院被裁定罪成。裁判官施祖堯指雷射筆可對眼睛造成傷害，若在示威時使用，會激發他人做出同類行為，加上被告沒有悔意，故判她監禁4個月，但准她保釋等候上訴。

控方案情指，有市民於2020年6月12日在旺角一帶聚集，當晚女警在旺角山東街巡邏時，見到34歲被告張予婕和另一女子迎面而來但行出馬路避開，於是她們遂停，並被告背囊搜出雷射筆、手套和面巾等物。她在查問下聲稱雷射筆是「攞出嚟玩」。

惟裁判官指被告說法自相矛盾，一邊說雷射筆是用來玩，一邊卻說雷射筆已遺失。此外，她聲稱有人在街上將面巾等物「塞」給她，但那些物品並非宣傳品，她卻照單全收，令人難以想像。裁判官明言被告身上的物品各有用途，但均是示威中常見，被告一併帶上不可能是巧合，加上附近有群眾與警方對峙，認為雷射筆必定是用來照射警員眼睛以阻礙執法，故裁定她罪成。

辯方求情稱，當晚沒有人衝擊警方，亦沒有證據顯示被告曾使用該雷射筆。辯方指被告已因案而失去家人，家人由最初責罵她，到後來對她不聞不問，這對她已是很大教訓。