議員要求課室安裝CCTV監察教學　教育局﹕學校OK係冇問題

蔡若蓮(右)指現有機制已有不同方法可達到監察教學情況。

立法會教育事務委員會研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會今(9日)召開會議，就教科書的評審、投訴及檢討機制進行討論，多名議員建議政府強制在課室安裝閉路電視(CCTV)，以監察教師教學情況，教育局副局長蔡若蓮回應指，若學校經與師生家長溝通後同意安裝，「係完全冇問題」。

飲食界議員張宇人指，認為教科書點改都好，但教師不會跟，認為監察不足。他指，中學應加裝CCTV監視教師如何教書、有否按照課程指引，家長其後亦可觀看影片，而鏡頭是「對住老師唔對學生」。

議員葛珮帆表示對教本教材最擔心，指有教材「逢中必反」，醜化中國、港府及警方。她又贊同可考慮在課室安裝CCTV，又指「重點視學」沒有效用，「本來唔係咁教，都會變咗」。她建議，局方可建立「中央校本教材資料庫」，存放各校的教材以便進行監察。

議員何君堯則建議舉行「教材競選大賽」以褒貶教材，令人「知難而退」，他又同意在課室安裝CCTV，因可避免監課前有人「洗太平地」，看不到真實教書情況。

就利用CCTV監察教學，蔡若蓮回應指，現有機制已有不同方法可達到該目的，校長、科主任，甚至是教育局人員均會表需要進行監課。她指，根本問題是提升教師專業能力，而學校可因應情況與不同持份者及教師溝通，商討是否在課室安裝CCTV，「如果學校ok，係完全冇問題」。

蔡又指，局方的課程發展處編訂課程指引及管理教學資源，做得好的教材會進行分享，又指統一使用教材「有好有壞」，若要求所有學生使用同一教材，對學習反而有不良影響。