本財政年度逾萬公務員空缺　取代退休人員及填補新設職位

政府早前表示，由於本港目前經濟下行，要維持可持續公共財政開支，新一個財政年度的公務員編制目標增長為零，惟不代表停止招聘公務員，因仍需填補流失人手。政府表示在 2020至21財政年度，共有超過10000個公務員職位空缺，以取代退休人員和填補新設的職位，這些職位空缺涵蓋文職及紀律部隊職系，涉及約60個政府部門。

根據公務員事務局向立法會提供的文件顯示，當局表示會致力招聘新人以填補因流失而出現的空缺，為青年人提供就業 機會，並確保公務員隊伍有健康的流轉。由2017至2020年度，政府展開約800次招聘工作，合共超過34000人獲聘為公務 員，當中逾6成人員年齡介乎30歲或以下。當局又指年輕求職者可以考慮於提供不同職業領域選擇的文職職系，包括專業及學位職系、教育職系、技工督察或技工職系等，以及6個紀律部隊部門職系發展。

當局又指，雖然新冠肺炎疫情影響了多個實習計劃的推行。但當局於2020-21年度提供了3600個實習名額予青年，比上一個年度增加了25%。其中發展局及轄下的工務部門在2020年聘請了360名暑期實習生，大部分是建築、園境、工程或測量學科的本科生；而律政司亦聘請約120名暑期實習生，當中50位於律政司轄下不同分部執行法律相關工作。