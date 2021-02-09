《成報》一直缺席欠薪案　單方面聆訊後24票罪成罰款11萬

《成報》違規拖欠多名員工的工資及各項薪酬，被票控共25罪，卻多次不出庭應訊。案件今（9日）在觀塘法院再訊，控方以被告至今仍缺席聆訊為由，獲准作單方面聆訊。7名《成報》前職員出庭作供，當中有公司經理及服務至退休的員工，他們均供稱遭《成報》拖糧欠薪，即使在勞資審裁處申索成功，仍無收足逾90萬港元的賠償。除了一罪獲控方不提證供起訴外，法庭裁定其餘24項傳票罪成立，下令被告須在40天內繳付罰款共11萬港元。

被告是成報報刊管理有限公司，涉及控罪有「沒有在到期日內付給工資」、「沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給長期服務金及工資」、「沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資」、「沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項」、「沒有付給年假薪酬」、「沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資及代通知金」，以上控罪皆罪成。餘下一項「沒有為僱員購買保險」罪則獲不提證供起訴。

其中6名證人供稱，他們在離職後向勞工處尋求協助，並入稟勞資審裁處以追討欠薪、年假及長期服務金等多項薪酬，最終獲判勝訴得賠償，涉款共逾90多萬港元。惟被告至今仍未清繳所有款項，故法庭裁定有關罪名成立。