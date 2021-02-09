為學童做脊柱X光檢查未用輻射屏蔽裝置　衞署要求承辦商糾正

衞生署今日（9日）表示，轄下學生健康服務一所為學生提供X光服務的承辦商，於為學生進行脊柱X光檢查時，被發現乳腺屏蔽裝置並非放置在正確位置，亦未有使用生殖腺屏蔽裝置，而使用屏蔽裝置或可減低輻射劑量。署方要求該承辦商須遵從合約要求妥善使用乳腺及生殖腺屏蔽裝置。

衞生署表示，學生健康服務自去年11月起，將其脊柱側彎檢查的X光服務外判予一所承辦商。合約要求承辦商為學生進行脊柱X光檢查時，須同時使用乳腺及生殖腺屏蔽裝置。學生健康服務於今年1月檢視學生X光片時，首次發現乳腺屏蔽裝置並非放置在正確位置，亦察覺未有使用生殖腺屏蔽裝置。學生健康服務已即時要求承辦商糾正問題，確保符合有關合約要求。

衞生署解釋，進行單一次脊柱X光檢查的輻射劑量屬於低，雖然使用屏蔽裝置或可進一步減低輻射劑量，但即使在單一次脊柱X光檢查沒有使用相關屏蔽裝置，其額外健康風險，如有，亦極低。若沒有使用相關屏蔽裝置，其額外輻射劑量約相當於香港市民每年接受的天然背景輻射量的10分之1；或相當於乘搭1至2程來回香港和紐約航班所接受到的天然背景輻射量。

衞生署指會繼續跟進和密切監察承辦商的表現，並正聯絡並告知受影響的學生或其家長有關事件。