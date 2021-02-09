政Whats噏：議員重提「垃圾蟲」　批「清潔龍阿德」宣傳效果差

上世紀60、70年代，香港環境衞生惡劣，令蚊患鼠患容易蔓延，時任港督發起「清潔香港運動」更推出「人見人憎」宣傳角色「垃圾蟲」。該角色至今依然家喻戶曉，一旦有人隨街亂拋垃圾，都會被稱為「垃圾蟲」。之但係，食物環境衞生署2016年推出嘅虛擬清潔香港大使「清潔龍阿德」，宣傳效果似乎唔及「垃圾蟲」，連議員謝偉銓喺立法會一個小組委員會上講講下市容問題時，都不禁要質疑「阿德」宣傳效果差。

話說謝偉銓今日(9日)喺改善環境衞生及市容事宜小組委員會會議上，本來講緊店舖貨物阻街，部門執法成效不彰嘅問題，但佢就認為解決街道清潔問題最緊要由源頭及教育入手，所以突然就提起「垃圾蟲」。佢話以往市民對「垃圾蟲」印象好深刻，標誌咗有人破壞環境衞生嘅行為係唔好嘅，但相比之下「清潔龍阿德」嘅教育效果就唔夠強，希望署方再檢視其宣傳效果。

食環署副署長(環境衞生)黃淑嫻回應時就話，「垃圾蟲」係以負面形象教育公眾，而「清潔龍阿德」形象則比較正面，以市民角度提醒公眾做好清潔工作。佢仲死撐話「阿德」Facebook貼文嘅讚好數字都好可觀，但會吸取意見，睇吓未來點樣做得更好喎。

講到「阿德」Facebook最惹人熱議嘅貼文，當然係曾經上載一幅性感少女「伊伊」嘅泳衣照，再以煽情嘅文字宣傳有關登革熱白紋伊蚊嘅資訊，至於咁樣嘅「阿德」係咪真係做到公眾衞生教育效果呢，相信公眾就自有定論喇！