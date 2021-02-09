黎智英農曆新年或再嘗「監躉飯」　初一加餸食炆齋

壹傳媒黎智英被控欺詐及違反《港區國安法》，今日（9日）終審法院裁定律政司就其保釋的上訴得直，並撤銷黎的保釋決定，黎需在赤柱監獄內度過農曆新年，由於黎今日始回到赤柱監獄收押，若他沒有在新年前訂購「私家飯」，未來數日便需再吃「監躉飯」。據了解，在新年期間懲教院所將會「加餸」，初一（2月12日）會有炆齋，而初二（2月13日）則會有臘腸及羊肉。

基於傳統習俗，懲教署會在3個節日，包括中秋節、聖誕節及農曆新年向所有在囚人士提供額外食物，即俗稱「加餸」。據悉，初一的炆齋中會有雲耳、枝竹、及粉絲，而素食者亦會有齋春卷，而初二則會有臘腸及羊肉。

黎智英在年廿八（今日）回到收押所，而根據香港法例234A章192條，還押犯（未定罪人士）雖可選擇吃「私家飯」，但因黎今日下午始回監獄，或因錯過點餐時間而需吃監躉飯，即院所提供的在囚人士膳食。

除「加餸」外，懲教署根據《監獄條例》(第234章)第24A條向所有囚犯提供簡單而有益健康的食物，該署目前提供的主要膳食有4類，其中亞洲膳食中會有米飯、肉/魚，及菜，主要供給以米飯為主要食糧的囚犯；而西式膳食則會有薯仔薯、麵包、肉/魚，及菜，主要供給以薯仔薯和麵包為主要食糧的囚犯。