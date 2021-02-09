政府洽商酒店作過渡房屋　資助不會與酒店租金直接掛鈎

政府訂定在3年內興建1.5萬個過渡性房屋單位的目標，並於去年新一份施政報告中指出，已覓得可於3年內提供1.32萬個單位的土地，距離目標尚欠1,800個單位，當時同時宣布新構思，資助非政府組織(NGO)租用入住率偏低的酒店和賓館單位作過渡房屋，惟有消息指計劃的初步構思與早前外界理解的「包租制」不同，改為建立租房配對平台，雙方談得合攏便由政府向租客提供相當於租金四成的資助。

疫情令不少酒店和賓館面臨關閉結業的危機，政府去年表示最快今年首季會推出先導計劃，資助NGO租用合適和入住率偏低的酒店和賓館單位作過渡性房屋用途，外界普遍理解該計劃是「包租制」，由政府包起酒店及賓館，經NGO出租予基層住戶，但業界與局方開會後，引述政府的初步構思傾向設立租房配對平台，將參與該計劃的酒店和賓館單位放上平台，NGO則負責審批租客，合資格的租客可在平台上自由選擇單位，政府會為「配對成功者」提供相關租金的四成。

運輸及房屋局回覆表示，資助不會與參加「先導計劃」的酒店和賓館的租金直接掛鈎，更沒有劃一百分比的「租金資助」的說法，計劃基本是針對非政府機構在相關項目的整體營運經費而作出資助，其中考慮的因素包括在租戶招募、租務管理、為租戶提供相關的社會服務等，依照規定進行審計和其他無可避免的行政開支，按個別酒店和賓館的情況而須進行的小型改善和設備添置等費用等，須付與酒店和賓館的租金只是其中一環。

運房局續指，在釐訂給予非政府機構的資助水平時，主要的考慮是讓申請的項目能夠自負盈虧地進行營運，而政府提供予非政府機構的資助仍維持在合理水平，與轉化位於現存住宅樓宇中單位作為過渡性房屋的費用相約 。