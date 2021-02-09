八鄉2.4公頃官地申改劃　擬建900個過渡性房屋

政府擬於2023年或之前興建1.5萬個過渡性房屋單位，城市規劃委員會今日（9日）收到申請，將元朗八鄉一幅2.4公頃的閒置政府土地，改劃作臨時過渡性房屋及康體文娛場所（休閒農莊），為期3年，提供約900個過渡性單位。

該申請的住用面積有1.7萬平方米，地積比率為0.71，而住用樓宇高度則不多於4層，不高於15米。至於非住用面積則為1,200平方米，積比率為0.05，而非住用樓宇高度則不多於1層，不高於5米。

政府早前公布將錦田八鄉七星崗一幅官地改劃用途，預計提供約900個過渡性單位。項目將以「可持續發展目標生態村」為發展主題，臨時過渡性房屋發展預計為期3年，並計劃在14幢4層高的過渡性房屋大樓內提供約900個住屋單位，包括1至2人小型單位及3至4人大型單位，以及佔地約8,000平方米的休閒農場。未來發展則預計由非政府組織進行建設、營運及管理。

有關申請地點屬一塊已大部分平整的土地，申請人稱，可於短時間內建造過渡性房屋。另外，項目將採用組裝合成建築法，並預計首批居民可於2023年遷入，即時改善有需要的家庭的生活條件。