元朗黃泥墩豬場爆非洲豬瘟　3000豬隻須銷毀

​元朗黃泥墩1個持牌豬場日前有2個不同的豬舍，有數個樣本被檢出非洲豬瘟病毒，顯示病毒已在該豬場內有擴散的迹象。漁農自然護理署今日(9日)公布，將銷毀相關豬場內所有豬隻。該署已經與持份者溝通，並通知他們有關決定，並會根據非洲豬瘟應變方案，按現場實際情況有序地盡快把場內，餘下約3,000頭豬隻全數銷毀，並按既定機制向豬隻擁有人作出補償。

漁護署於上周四(4日)在該豬場1個獨立豬舍，檢測出6個豬隻樣本帶有非洲豬瘟病毒，其後在上周六(6日)於另一個豬舍檢的2個樣本再驗出病毒。署方解釋指，該豬場自檢出非洲豬瘟病毒後一直被禁止運出豬隻，而銷毀豬場內所有豬隻，是在諮詢相關國際專家意見後，認為較審慎的做法。而今次個案至目前為止只有1個豬場受影響，屠房運作及整體活豬供應並不會受到影響，其他活豬來源可以填補。

至於該豬場3公里內的其他3個豬場，目前為止從其豬隻取得的樣本沒有驗出非洲豬瘟病毒，漁護署巡查時亦無發現豬隻有異常情況，因此決定容許該3個豬場的豬隻可運往屠房。但為審慎起見，署方會在該3個豬場運出豬隻前派員檢查，以確定豬隻的健康情況良好才可運往屠房，並要求該3個豬場的運豬車不能同時到其他豬場運送豬隻，離開屠宰場時必須進行徹底清洗及消毒。