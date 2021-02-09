落馬洲截報失電單車檢冰毒　鐵騎士逃捕襲兩警

落馬洲分區特遣隊人員，昨日(8日)上午約11時半在青山公路—米埔段巡邏期間，懷疑一輛停泊在該處的電單車使用偽造車牌，遂在附近埋伏。人員其後發現一名男子準備駛走該輛電單車，隨即上前截查。該名男子嘗試逃走，並作出激烈反抗及襲擊兩名男警務人員。

人員制服該名男子後，在其身上檢獲24包共重約160克的懷疑「冰」毒及約18萬港元現金。調查顯示，該輛電單車已於去年12月在天水圍報失。該名姓賴(49歲)男子涉嫌販毒、盜竊及襲警被捕。兩名男警務人員頭、手及腳受傷，被送往北區醫院，經治理後現已岀院。

邊界警區重案組接手調查案件，經調查後，在該名男子位於米埔村的住所內，再檢獲約13克懷疑「冰」毒、約11克懷疑可卡因、約2克懷疑霹靂可卡因、電子磅等一批毒品包裝工具及約100萬港元現金。單位內一名姓梁(29歲)女子亦涉嫌販毒被捕。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，檢獲的毒品總市值約13萬港元。

根據香港法例第134章 《危險藥物條例》 第4條 《危險藥物的販運》，任何人販運危險藥物；一經定罪最高可被判處終身監禁及罰款500萬港元。