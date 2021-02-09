黎智英保釋遭撤銷　政法委：國安法不容隨意解釋

繼續收押監房的73歲壹傳媒黎智英，在農曆新年後面對一連串官司的開審，他涉及的欺詐及違反《港區國安法》中勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪一案，有可能面對《港區國安法》可處以最高的終身監禁刑罰，該案將於4月16日在西九龍法院再提訊；另外他亦涉及4宗非法集結相關的案件，共被控6罪，在這1年內，他必須多次進出法庭受審。另外，他亦涉及一宗刑事恐嚇記者案件，雖然獲判脫罪後律政司提出上訴，惟至今仍未有上訴聆訊的開審日期。

黎智英去年6.4參與悼念六四事件31周年晚會，被控在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結，案件早前轉交區域法院審理，及後於本月5日移師到西九龍法院再訊，由於黎與其餘19名被告未決定是否認罪，案件押後至6月11日再提訊。

緊接而來，黎將於本月16日面對涉前年8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案的審訊，他被控一項組織未經批准集結，及一項參與未經批准集結。案件在開審前已鬧出連串風波，律政司原定委聘英國御用大律師David Perry任此案主控官，惟上月底突然以基於公眾利益及審訊日期臨近為由，宣布委聘另一名律師接手，據法庭文件顯示，案件將由近年屢次代表政府出戰不同案件的資深大律師余若海領軍。巧合的是，黎則由余若海胞姊資深大律師余若薇作律師代表，令外界焦點落在姊弟對壘上。

至於黎涉及餘下2宗非法集結案，分別於2019年8月及10月發生，控罪指黎分別於2019年8月31日參與未經批准集結，及於同年10月1日組織和參與未經批准集結兩宗罪。兩宗案件已轉交區域法院審理，分別將於今年4月7日及5月17日開審。

黎亦被指於2017年參與六四集會時，在無受挑釁下，涉在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團男記者，揚言「我實搵人搞×你」、「我已經影×咗你嘅相」，雖然有照片和影片佐證，但原審裁判官鍾明新最終裁定黎刑事恐嚇罪名不成立，將其「放生」。律政司在上訴限期的最後一天、即去年9月17日提出上訴，惟至今4個多月仍未有上訴聆訊的審期。

而內地官媒於今日(9日)黎遭撤銷保釋後，表示「這是香港之幸，更是法治之幸，是香港法治的勝利。對於期待昭顯正義、渴望香港安寧、社會由亂轉治的大多數港人而言，這是一聲悅耳的新春祝福。」而中央政法委的微信公眾號亦撰文指昨日終院的判決，傳遞了「三大信號」：分別是國安法絕不容許隨意解釋、這將成為一個重要的司法判例、以及法治是香港的重要保障。

另外，有團體及市民今早在終院外示威，嚴斥黎嚴重擾亂香港治安，天理難容。其中民間團體「東方之珠義工社團」2名成員指黎等亂港分子不斷挑釁國安法底線，嚴重擾亂香港治安，涉嫌與外國勢力互相勾結，對國家造成嚴重威脅，呼籲法官應判其終身監禁，以儆效尤。