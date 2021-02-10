烹飪2餸1湯　電爐能源耗費約2元　明火爐用近4元

近年環保風推動潔淨能源，香港城市大學去年獲中華電力委託，開展電能煮食與明火煮食的能源消耗研究及測試，以烹飪兩餸一湯為例，電磁爐只需約2元能源費，明火煮食卻須3.84元，研究顯示電能的開支較明火煮食節省近一半。而且，電能煮食的二氧化碳排放量亦較低。

機電工程署去年發表的《香港能源最終用途數據》報告顯示，在家居能源使用量中，煮食的佔比多達27%，冠絕所有生活能源消耗。城大能源及環境學院教授梁國熙去年8月獲中電委託，展開測試，他分別以電磁爐及明火煮食烹調兩餸一湯家常菜，包括菜心炒牛肉、煎豬扒及青紅蘿蔔粟米豬骨湯，過程中量度兩者能源耗量。

測試以巿面上兩款同牌子的家庭常用雙頭煮食爐進行，一款用電，另一款用煤氣，結果顯示，電磁爐烹調菜心炒牛肉及煎豬扒，僅需0.12元及0.15元；明火煮食卻需0.38元及0.47元，電能較明火煮食的開支節省68%；至於青紅蘿蔔粟米豬骨老火湯，電能需花1.72元，明火煲湯則要2.99，電能同樣節省42%。

中華電力住宅客戶服務總監林浩文解釋，電磁爐直接加熱鑊底及煲底，煮食過程中熱力不會流失到空氣中，既節省能源及快熟，廚房溫度亦較傳統廚房低攝氏4至5度。