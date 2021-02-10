懲教署警方義工訪懲教所　教在囚人士搓湯圓向家人寄意

農曆新年將至，家家戶戶都會趁除夕或春節期間聚首一堂，但在懲教院所還押或在囚的人士，卻無法與家人團圓。有見及此，由懲教署及警務處組成的「並肩同行」計劃義工，於本月1日到壁屋懲教所向在囚青少年教授製作有寓意「一家團圓」的湯圓，更派出逾20名義工把該些湯圓代為向學員家人分發，以向其家人傳遞盼望團圓的心意及新年的祝福。

青少年罪案情況惹人關注，根據資料，截至去年9月，21歲以下的青少年在囚人士有344人，佔總在囚人數4.9%。懲教署趁着成立100年，與警務處開展有關計劃，兩部門的義工合作為在囚的青少年提供更生活動，幫助他們建立正確的價值觀及重建積極的人生，從而加強社會上青少年防罪意識及減低再犯率。

除代為送湯圓外，義工亦會連同學員親手寫的心意卡一併送遞予其家人，並播放當日製作湯圓及對家人真情對話片段，讓家人更能感受到學員的心意。另一方面，義工亦會拍攝家人的片段，讓學員感受與家人在佳節團圓。

在一個世紀前，香港的監獄工作由警隊負責，至1920年12月底正式將監獄部門從警隊架構分拆出來，並由專責的監獄監督掌管，為香港的懲教制度發展樹立新的里程碑。