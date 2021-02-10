警破深水埗釣魚機賭檔　拘1主持8賭客

新冠肺炎疫情仍未遏止，不法之徒無視風險，繼續開賭增加播疫危機。深水埗警區特別職務隊，根據線報及經調查後，昨日(9日)晚上約7時20分，展開代號「虎撲」打擊賭博行動，突擊搜查欽州街66號一單位，探員檢獲4部釣魚機、一批遊戲卡及約1,700港元賭款。

行動中，警方拘捕姓陳(35歲)男主持，涉嫌「管理賭博場所」及違反「《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」。另外4男4女(36至57歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」及違反「《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）」被捕。9名被捕人士已被扣留調查。警方亦將向有關人士就違反《預防及控制疾病條例》提出檢控或發出定額罰款通知書，每位罰款5,000港元。

有時事評論員表示，政府專注防疫工作，令不法分子氣燄壯大，廣設非法場所增財源，亦可能演變為播毒源頭。若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，確診者有機會隱瞞行蹤，使有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。