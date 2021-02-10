8座大廈被納入強制檢測公告

​政府將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處8個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測，以及延長第599J章的有效期至2021年8月14日。

現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現兩宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。

按上述準則，昨日(9日)有8個指明地方會被納入強制檢測公告。名單如下：

1. 香港九龍深水埗偉智街 12 號石硤尾邨美映樓

2. 香港九龍觀塘牛頭角道 189 號牛頭角上邨(第二及三期)常興樓

3. 香港九龍紅磡海逸道 8 號海逸豪園 1 期綠庭軒 1 座

4. 香港九龍觀塘安秀道 23 號安泰邨服務設施大樓

5. 香港新界元朗南邊圍一里 1 號

6. 香港新界天水圍天瑞路天恩邨恩慈樓

7. 香港九龍土瓜灣落山道 21-39P 號/美景街 2-28 號美景樓第 1 期

8. 香港九龍土瓜灣土瓜灣道 249-259 號/美景街 1-7 號/落山道 15-19 號東興

大樓

任何在2021年1月27日至2月9日期間曾身處任何附件一所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年2月11日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年2月7日至2月9日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。