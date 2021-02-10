綠色先鋒：環保信圖　資訊盡覽

港人對環保生活愈來愈重視，綠色商戶以及環保活動亦於本港各區遍地開花。然而即使身處在同一社區，要了解區內所有環保人和事亦絕非容易。有見及此，有環保人士推出名為「綠活地圖」的網上環保資訊平台，讓所有熱愛環保的人都可以在平台上分享環保商戶及活動資訊，並以地圖形式呈現，讓公眾對周遭的環保事項一目了然。

「以前見外國有人做咗個GreenMap，於是忽發奇想，諗可唔可以做一個香港版嘅呢？」綠活地圖於2015年由林麗珊（阿珊）及一眾環保人士共同設立，意念來自外國的網上環保資訊平台GreenMap，該平台以全球統一使用的地圖圖例，標示出各地的自然、文化和可持續發展資源。而由阿珊等人創辦的綠活地圖亦有同樣功能，以地圖形式標示周遭的環保設施、商戶及活動。

於綠活地圖網頁，瀏覽者可先選擇指定地區，然後在「綠色消費」、「資源再生」及「共享社區」等數個大分類中選擇細項，網站會提供有關資訊，並用地圖方式展示以便瀏覽。這些資訊均由綠活地圖的會員自發上載，而任何人都可以隨意申請成為會員，然後把在各區發掘所得的環保資訊於平台發布。

此外，綠活地圖不只是一張地圖，更像是一個公眾交流平台。除環保設施及活動的資訊分享外，會員更可以上載出席環保活動過後的感想、其他環保感悟或分享環保知識。阿珊認為，每一位熱愛環保的人所關注的都未必一樣，有些人較關注回收，有些人則更熱衷於學習環保知識，為顧及每位瀏覽者的需要，才希望網站提供的資訊盡可能多元，同時讓每位瀏覽者都能接觸到更廣泛的環保訊息。

為了讓綠活地圖發揮更大功效，阿珊希望將來有更多熱心環保的人成為會員，發表內容更豐富的地圖。她亦希望，當綠活地圖愈來愈豐富，讓愈來愈多人受惠，促使更多人成為會員，達致良性循環之餘，亦感染更多人建立環保生活，回饋社會，這才是她最期望見到的畫面。