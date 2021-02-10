土瓜灣僑裕大廈及僑發大廈驗1700居民　小部分結果仍核實

政府昨日(9日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時起限制在土瓜灣指明「受限區域」（即土瓜灣落山道86-94H號僑裕大廈及落山道96-106J號僑發大廈）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

政府今日(10日)上午約7時15分完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。自今日上午約7時15分起，土瓜灣指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

截至今日凌晨2時，約1700名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪645戶，當中37戶在過程中沒人應門，可能包括一些空置單位，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。