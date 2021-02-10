80後年輕買家做主導　拆解屯門新盤帝御‧嵐天熱賣原因

農曆新年前樓市繼續暢旺，二月首個開賣的全新盤是屯門青山灣帝御．嵐天，上星期六（6日）進行首輪開賣，吸引大批投資者入票搶購，結果單日售出241伙，當中80後年青買家約佔80%。有投資者看好前景，連掃兩伙，打算租予同區居民；亦有市民認為單位質素好，自住或投資均相宜。

近期新盤交投暢旺，樓價持續高企，300萬元以下的上車盤更是買少見少，不過近日再有入市良機。有發展商推出位處屯門的新盤，項目第3期「帝御‧嵐天」上星期首輪銷售，以折實售價299萬元入場門檻招徠，結果全日售出241伙，單日套現逾10.68億元，由於市場反應熱烈，發展商乘勢加推112伙單位，預計在農曆新年假期後開賣。

能夠成為近期新盤火熱指標，當然有它吸引之處，「帝御‧嵐天」屬旗下同系列項目的壓軸樓盤，去年第1、2期開售都引起搶購潮，今期項目主打開放式、一房及一房半戶形。由於會所配套完善，位置毗鄰黃金海岸，附近環境清幽，加上有部份單位坐向可以正望享譽國際知名學府「哈羅香港國際學校」景觀優越，而且鄰近名校有助樓價升值潛力。

另外，全新通車的屯赤隧道為「帝御‧嵐天」住戶帶來更方便快捷的生活，往返新界西北與大嶼山及香港國際機場時間可以大大縮短，東網記者實測由項目出發往機場只需要20分鐘，加上可無縫連接港珠澳大橋、深圳前海發展區及珠海橫琴發展區三大經濟重鎮。

「單位質素好，而且項目附近交通都好好，所以買到好開心。」投資者張太以700多萬一連買入兩伙開放式戶，她估計可以月租約9,000元租出單位，目標租客為一些「單身貴族」或年輕夫婦，「好多後生仔未必買到樓住，都要租住先，想租畀佢哋，有能力嘅就買啦，開放式都買咗先，好似我咁賺到咪先再換大啲囉。」張太更指自己一直是「四叔」李兆基的粉絲，認為四叔發展的物業質素好，如元朗「尚悦‧嶺」、何文田「加多利軒」及「南昌一號」，均有獲利離場。

另一位買得心頭好的買家李太則斥300多萬買入一房戶，她和家人屬同區客，打算買入物業予兒子及媳婦居住或用作投資之用。李太認為項目環境及交通等配套均不俗，而且價錢合理，加上她預料即使經濟氣氛受疫情影響而較差，樓價下調空間亦有限，故趁過年前果斷入市。

「帝御‧嵐天」項目合共提供557個住宅單位，單位間隔由開放式至兩房不等，當中約25%為開放式、72%為主打一房及一房半單位，當中有部份一房半單位設有窗戶，打破過往僅限作為雜物房或衣帽間用途，更可用作BB房或工人房。

而整個項目非常著重綠化及健康環境，設有逾55,000平方呎公用花園及遊樂地方，更特意保留現有珍貴樹木，打造多個特色園林地帶，配合源自遊艇會的設計概念、26,000平方呎之雙住客會所「Club Royale」，提供豪華遊艇會所的娛樂設施。