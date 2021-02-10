議員關注保險業修訂條例執法問題　政府稱保監處執行和審批

立法會《〈2020年保險業(修訂)條例〉(生效日期)公告》及《保險業(特定目的業務)規則》小組委員會今早(10日)召開首次會議，議員周浩鼎詢問政府，如何確保和防止不會出售巨災債券給小投資者，以及當有人投訴銷售行為違規時，由那一個部門負責監管和執法。政府代表表示，會由保險業監理處負責。

財經事務及庫務局首席助理秘書長(財經事務)保險及退休計劃曾鳳怡表示，局方會透過三方面處理問題，列明特定6個類別的投資者才能購買，當中包括銀行機構、認可交易所等，不能包括強積金基金和職業退休計劃，亦會額外保障投資者和業界發展取得適當平衡，上限為25萬美元。她又說，保險業監理處會負責審批，但並無削弱到證券及期貨事務監察委員會在規管架構下要進行的工作，銷售買賣繼續受證監會監管。

保監處副總監(政策及發展)陳慎雄說，執法工作必定由保監處負責，他們會與證監會協調，以檢視會否有違規行為出現。

另外，進出口界議員黃定光在無競爭情況下自動當選主席。他表示，會在本月24日立法會大會上代表小組委員會，動議延展法例審議日期至下月17日。