圍封強檢僅揪1%確診個案　何栢良批行動走在病毒後

政府近日接連在全港多區實施圍封強檢，但屢屢「食白果」，未有發現新確診個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(10日)在電台節目表示，過去兩星期港府動員約1萬人員參與「封區」工作，約2.2萬人接受測試，若不計算首次在佐敦的大規模行動，各區只找出5宗確診，佔同期427宗本地感染約1%，坦言難以理解「封區」的標準。

何批評，紅磡必嘉街長樂大廈至今有最少12宗確診，惟當局在首宗個案出現後10天才「封區」，明顯是走在病毒後，如果能及早做會更加值得。他又指，鰂魚涌惠利大廈仍出現活躍傳播鏈，且有舊式天井，認為值得封區強檢。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，本港疫情雖然稍為紓緩，但仍然處於相對高位，與個案「清零」仍有很遠距離，而過去一星期錄得161宗本地個案，相對未爆發第4波疫情時，一星期只有3宗本地個案，有50倍差距，確診個案上落波幅呈幾何級，而控疫進展仍然緩慢，警告如果不能夠將個案數目控制在低位，疫情仍有機會急速反彈。