劏房租管小組下月底交報告　憂條例生效前業主大幅加租

本港公屋不足，不少基層被迫瑟縮在租金昂貴兼環境惡劣的劏房，港府早前成立劏房租務管制研究工作小組，並將於下月31日向政府提交報告，待當局提交條例草案予立法會審議。小組正研究以3招規管劏房，包括規定劏房業主須與租客簽訂標準租約及打釐印、推出工程指引列明劏房標準、及成立劏房資訊平台等。小組主席梁永祥預計，提交報告至條例生效前會出現「空窗期」，擔心業主可能趁法例生效前要求與租戶重新訂立新租約以大幅加租，甚至趕走冇簽租約的租戶，料現時約15%劏房租戶將受影響。

小組日前委託顧問公司進行劏房戶抽樣調查，初步估算全港現有約10.8萬間劏房，訪問逾6000個劏房戶中，發現有15%冇簽租約、至於已簽租約的租戶當中約56%冇打釐印。惟梁指上述調查未包括工廈劏房戶，因難以進入單位訪問。

梁永祥指出，相信冇簽租約的劏房戶在上述「空窗期」內最受影響，可能面臨業主迫遷或加租。梁直言小組對此亦束手無策，稱已提醒立法會，小組難處理空窗期內劏房租客面對的問題。

梁永祥直言，預計日後實施劏房租管後，相關租務糾紛會增加，建議政府考慮增加部門資源作處理，例如縮短等待法庭或土地審裁處審議個案的時間等。他指小組將研究是否在日後實施標準租約方面提供「逃生門」，當業主發現租戶有犯法行為，或租戶發現單位有嚴重問題，有空間予雙方取消租約。他又認為，劏房租管方案隨住公營房屋供應增加後，未必需要永遠存在，故相信可為租管措施加設「日落條款」。此外，早前有消息指小組建議劏房租約「2+2」死約安排及設立15%加租幅度，梁永祥澄清小組未曾討論上述安排。