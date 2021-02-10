夏博義被揭有英政黨背景　團體請願憂外國勢力干擾香港司法

香港大律師公會新任主席夏博義，上月上任後公開表明《港區國安法》不符法治精神，希望說服政府修改或限制《港區國安法》的運作，引起港澳辦及中聯辦點名炮轟。

「保衞香港運動」及「不平則鳴」兩個團體，今早(10日)分別到高等法院高座示威及遞交抗議信，要求夏博義立即下台，團體發言人強烈譴責香港大律師公會主席夏博義，沒有向香港市民披露他是英國自由民主黨成員身份，明顯作賊心虛，肆意詆毀抹黑《港區國安法》，與我國及香港人為敵，危害香港人的性命財產，根本無資格在香港擔任要職。

請願人士又批評，夏博義心思意念也站在反華立場搗亂香港，認為他只是以香港大律師公會主席身份作掩護，把外國勢力插手香港司法界事務，必然損害香港的法冶與安定。他們續指，香港大律師公會主席位高權重，根據《法律執業者條例》，所有大律師的註冊均必須經該會申請，執業證書由該會審批和頒發。大律師要成為資深大律師，要諮詢香港大律師公會主席的意見，擔心夏博義會透過其主席身份，影響司法人員推薦委員會推薦法官的委任，勢必加劇「警察拉人、法官放人」的亂象出現。