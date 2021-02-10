年廿九迎來冷風大雨　大帽山最低9.5度　團體：陣風近颶風程度

年近歲晚天氣不似預期，強烈季候風為本港帶來冷風及連場大雨，今日(10日)年廿九，天文台早上錄得市區最低氣溫攝氏16度，新界氣溫低一、兩度，本港今早普遍錄得10至20毫米雨量。天文台指，覆蓋華南沿岸的雨帶正向東移動，預料會在今晚移離珠江口一帶，明天年卅(11日)最低氣溫攝氏15度，早上清涼。有氣象組織指，「季候風像打風，陣風接近颶風程度」。

天文台資料顯示，今早大帽山最低跌至攝氏9.5度。本港地區今日天氣多雲有雨，初時雨勢較為頻密，晚上雨勢減弱。天氣清涼，初時吹清勁至強風程度北至東北風，高地間中吹烈風，稍後風勢緩和。展望明日年卅，氣溫維持攝氏15至22度，早上清涼。農曆新年假期部分時間有陽光，日間溫暖。

天文台自周一(8日)下午4時45分發出強烈季候風信號，至今日早上11時45分結束，維持43小時。本港吹東北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。曾任天文台學術主任的地下天文台台長方志剛在其社交網頁發文，指今早凌晨在昂坪錄得風速每小時108公里，青洲每小時107公里。颶風風速每小時118公里或以上。

方貼文指「季候風像打風，陣風接近颶風程度，留個念，維多利亞港正吹7級東風」。不少網民亦有同感，留言指「今晚機場好大風，勁過2020年啲颱風」、又指「頭先行駕駛去到青馬大橋吹到架車擺嚟擺去」。