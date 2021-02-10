去水渠老化致住戶陷播疫危機　政黨促港府資助維修喉管

接連有公營房屋及私人屋苑出現確診個案，有大廈被揭發排污喉管保養不善或未有妥善接駁，以致出現「擾流效應」及因U型隔氣管乾涸，令病毒傳播。有政黨早前聯同渠務界人士到全港多區視察，並發現普遍有兩大問題，包括私人樓宇喉管胡亂接駁、出現損毀及老化，公屋因興建年份不同設計有異，保養及管理方面未如理想，建議政府協助推出新一輪資助計劃，協助大廈業主維修渠管。

香港環境師學會前會長潘景和今(10日)表示，經巡視後發現全港多區的大廈喉管出現滲漏、錯誤接駁等問題，因屋內的U型隔氣管乾涸，令水封效應不能發揮作用。他建議住戶在屋內的去水位加裝成本低廉的「去水防臭芯」，便可有效防止氣體倒流入屋。住戶亦可考慮在大廈排氣管加裝「虹吸防擾流淨化系統」，直接過濾病毒，減低病毒透過喉管傳播的機會，淨化系統現時已在機場、醫院等設施應用。 有關的「去水防臭芯」可在網上購買，連同運費大約10港元一個，而淨化系統則由科技園公司設計，成本則大約數千至1萬港元。

議員鄭泳舜認為，九龍西區近期經常被封區，劏房大廈喉管有很多違例改動，排水管破損或舊有法例漏洞使用開放式渠管接駁，令病毒容易透過空氣和窗戶傳播，他要求政府成立高層次跨部門專責小組，負責全港私樓檢測喉管及維修的統籌工作。

議員柯創盛批評當局重蹈2003年沙士爆發的覆轍，認為政府未有吸取喉管維修工作的教訓，促請政府檢測住戶室內渠管狀況，以釋除市民疑慮，同時應加快為全港80萬個公屋單位的排水喉管檢測進度。柯又指，民建聯會主動約見運輸及房屋局、創新及科技局和發展局，以跟進喉管問題。 議員陳恒鑌則建議，政府應考慮引入渠工註冊制度，倣效強制驗窗計劃，要求大廈每15年強制驗渠一次，確保喉管安全。