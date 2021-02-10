衞生署聘退休警抗疫　開7個職位月薪最高達13.5萬

疫情反覆，衞生署近日就防疫工作招聘多個職位，當中最少7個職位只限退休警務人員申請，職級涵蓋警員至高級警司，職位合約期由半年至1年不等，最高月薪達13.5萬港元，兼可得15%約滿酬金；最少月薪有約3.6萬港元。該些職位相信是有關追蹤密切接觸者工作，以及調查醫療券投訴等。東網正向衞生署查詢。

據資料顯示，該7個職位申請要求同列明只可退休警務人員申請，同樣每周工作44小時。其中2個職位隸屬醫療券組，招聘調查主任及助理調查主任，申請人需要有前線調查及執法經驗，相信是處理醫療券投訴及突擊行動。

另外5個職位則沒有註明隸屬哪一組，以月薪最高的指揮官一職為例，月薪高達135,470港元，約滿酬金15%，合約期半年，列明只限退休高級警司或以上職級人士可申請，退休不可超過5年，需要就行動需要輪更，周末及公眾假期亦可能要上班。

而薪酬最低的助理調查員，月薪亦達36,290港元，合約期同為半年，退休普通警員或以上即可申請，列明申請人需有調查經驗，同樣需要輪更工作。其餘3個職位包括助理行動經理、調查主任、首席調查助理。消息指，該些職位性質與啟德指揮中心的主管大致相同，以管理下屬為主。