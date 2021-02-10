女子手球隊主教練涉偕學員騙津貼　未答辯押後再訊

香港女子手球代表隊主教練葉仕仁，被指與3名隊員和前隊員偽造訓練出席紀錄，致使香港體育學院發放政府訓練津貼共2.8萬港元。葉與兩名女隊員現被控共3項串謀欺詐罪，案件今（10日）在沙田法院提訊。應辯方要求各被告暫毋須答辯，法庭將案押後至4月15日再訊，以待辯方索閱文件和提供法律意見，期間3名被告續准保釋。

涉案教練為34歲男被告葉仕仁，兩名女被告則為學生黃穎彤（26歲）和剛畢業、報稱待業的許穎珩（22歲），她們分別是代表隊隊員及前隊員。首項控罪針對葉和黃，指他們於2019年4月8日至9月3日期間，串謀欺詐香港體育學院（體院），即遞交黃在該年3月和4月出席代表隊訓練的虛假資料，誘使體院根據「隊際運動5年發展計劃」（下稱計劃），向黃發放3月和4月份每月4000港元的資助。

次罪則控告葉和許，指他們於2019年4月25日至8月31日，向體院遞交許在該年5至8月出席代表隊訓練的虛假資料，誘使體院根據計劃，向許發該4個月每月4000港元的資助。餘罪則控告葉，指他於2019年4月1日至9月3日，與陳錦玲向體院遞交陳在該年4月出席代表隊訓練的虛假資料，誘使體院向陳發放4月份每月4000港元的資助。

民政事務局於2019年初推出由體院管理的「隊際運動五年發展計劃」，由指定體育總會所推薦的運動員，可每月獲發4000港元津貼，但有關運動員必須在規定訓練中，出席率至少達80%。