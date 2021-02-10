旅巴變身負壓流動檢測車　每小時換氣25次　冀減染疫風險

新冠肺炎疫情反覆，港府近日頻頻封區要求市民接受強制檢測，社區檢測需求量大增，有企業與香港中文大學醫院等合作，把旅遊巴士改裝，推出全港首部設有負氣壓室的流動檢測車，當中設有6間負壓室，較第一代檢測車多出3倍間隔空間，預料檢測能力可提高2倍，冀助港府更有效及安全地提供採樣檢測，未來亦可作注射疫苗之用。

「愛多國際ADORE」創辦人黎曉靈指出，集團去年12月推出6架流動檢測車，曾協助港府在封區行動中提供檢測服務，惟當時車內並無負壓室設計。為杜絕車內感染的風險，該企業推出新一代流動檢測車，設有6間按醫院標準、約20平方呎的負壓室，所有房間均設有獨立系統，監察負壓度及溫度等，以避免交叉感染。她提到，首代檢測車僅靠3個通風系統「吹走病毒」，新一代則設有負壓室，當中有濾網過濾空氣，每小時換氣25次，排氣系統亦有紫外線UV殺菌燈，達致雙重殺菌，加上入氣及排氣位置相隔5米距離，「唔會用返同樣空氣」，減低車內感染風險。

黎續指，選擇以旅遊巴進行改裝，源於旅遊業受疫情打擊較大，較易尋找貨源，加上負壓室的新設計，可更有效控制感染風險，料未來不會再推出第一代檢測車。她又提到，第一代檢測車成本約15萬港元，而新一代則約150萬港元，由於改裝時間僅需10日，相信大量生產可降低成本，未來會因應港府及檢測承辦商需要，考慮組裝數量。

中大醫院曾為檢測車提供感染控制意見，該院行政總裁馮康指出，由於社區檢測需求日益增加，新一代檢測車兼具機動性及安全度較高，有效防止採樣時傳播和感染病毒，相信可令市民更安心。

另外，多間港府認可的檢測承辦商亦對新設計表示歡迎，香港體檢執行總監曹貴宜指出，現時本港檢測能力陷入樽頸，主因是檢測空間及人手問題，相信新一代檢測車有助提升檢測行動的靈活性，一條龍把人手及設施帶入社區。