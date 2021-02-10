地盤工人須持無染疫證明開工　工會意見不一

新冠肺炎在港爆發以來，涉及不少地盤群組。建造業議會及建造商會將於下周二(16日)推出試行計劃，呼籲地盤工人及職員，須持有14天有效的無染疫證明，方可進入地盤工作，計劃將於本月22日全面實施。有工會直指做法勞民傷財，憂工人要停工做檢測，影響收入；亦有工會建議當局安排流動檢測車到不同地盤。

建造業議會表示，將聯同商會到工地作定期巡查，以確保計劃如實執行。該會又指，工人除了可參與業界的檢測計劃，亦可使用食物及衞生局或醫管局提供的免費檢測；承建商亦可自行安排本地醫療機構到工地為工友提供檢測服務。

職工盟建築地盤職工總會理事長徐煒榤指，有關安排勞民傷財，變相要求工人停工接受檢測。他又指，工人做完檢測，持有無染疫證明，亦不代表安全，認為當局應安排地盤全面停工再進行檢測，並為工人提供薪金津貼。

香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清指，大多地盤在農曆年會停工，料工人有充足時間檢測。但為免有工人無時間做檢測，他認為當局若能安排流動檢測車到不同地盤會更好。