監警會秘書長俞官興3月約滿離任　由梅達明署任

獨立監察警方處理投訴委員會今(10日)宣布，秘書長俞官興將於本年3月合約期滿後離任，不再尋求續約。同日，秘書長一職將由服務監警會9年的現任副秘書長（行動）梅達明署任。會方將按既定程序，適時公布秘書長一職的實任安排。

俞官興自2016年9月起出任監警會秘書長，並將於本周五(12日)開始退休前休假。他表示，能夠為監警會作出貢獻與有榮焉，感謝主席及各委員的信任和支持，讓秘書處在前所未有的挑戰中，秉持專業及不偏不倚的態度履行使命。

監警會主席梁定邦表示，感謝俞在任期內作出卓越貢獻，在他出任秘書長期間成功領導秘書處應對各項挑戰，完成多項重要工作，尤其有關2019年反修例事件的專題審視，協助監警會履行法定職能。

俞官興1981年港大畢業後，加入海關成為見習督察。他服務海關30多年期間，曾借調財經事務及庫務局任助理秘書長，2013年出任海關助理關長（邊境及港口）期間，負責執行「限奶令」以打擊水貨客問題；翌年升任海關副關長；2016年初退休，同年加入監警會。