14歲男生擲汽油彈認暴動罪　稱感懊悔還押候懲

前年11月理大衝突期間，一名14歲少年帶着扳手及戴着防毒面具到旺角參與示威，期間更投擲汽油彈。該少年當場被捕，他今日（10日）於區域法院承認暴動及企圖縱火罪，求請稱當時只是接過他人遞來的汽油彈，因一時衝動犯事。法庭將他還押至3月3日，等候其背景、勞教中心及教導所報告後判刑。

被告現時已16歲，辯方求情指被告案發時僅14歲，故《少年犯條例》在他身上適用，希望法庭考慮監禁以外的禁閉式刑罰，讓被告得以更生。律師又指，被告現時讀中四，他在運動及藝術方面成績優異，師長均讚揚他守時有禮。他今次一時衝動犯事，但就因此與父母修補關係，他們今日均有到庭支持他。被告亦自撰求情信，稱為犯事感懊悔，明白要為此付出沉重代價，承諾日後會改過自新。

案情指2019年11月16日凌晨2時許，有數十名示威者在旺角山東街與彌敦道交界集結，示威者並築起傘陣、以磚頭堵路等，與警方對峙，期間被告被媒體拍到在附近的便利店出現。

警方其後開始掃蕩，被告在便利店外投擲一枚汽油彈，汽油彈在距離警員20米外着地起火，被告隨即逃跑，惟終被截獲。被告當時戴着頭盔、防毒面具、眼鏡等，他向警方表示有人教他投擲汽油彈，而身上的扳手是用來拆除圍欄。惟他之後在父親及兄長陪同下進行錄影會面，稱扳手非他所有。