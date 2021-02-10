接種新冠疫苗意欲低　議員恐送堆填浪費　倡政府提供誘因

澳門新冠疫苗接種計劃昨日(9日)開展，香港政府目前仍在籌備接種計劃，冀本月起可在安老院舍、公營醫院、私家醫院和診所等為市民接種，而且市對對疫苗安全有疑慮，難免對接種疫苗卻步。有議員今(10日)直指，政府須採用新思維處理疫苗相關事宜，考慮提供接種誘因，例如打完疫苗可縮短疫監及安排通關等，料可吸引更多市民接種，令以公帑購入的疫苗不至於浪費被送至堆填區。

政府與3間新冠肺炎疫苗製造商達成協議，各採購750萬劑疫苗，但仍未有具體接種日期。議員葛珮帆指出，眼見澳門及內地等已開始為市民接種新冠疫苗，反觀香港的安排進度就顯得較為緩慢。她指出政府不宜故步自封，應考慮提供非金錢誘因，吸引市民接種供港疫苗。她又相信誘因當中尤以「縮疫監」及通關最吸引，「市民好想去旅行，商舖方面亦都等(通關)到山窮水盡」。

另一議員柯創盛則表示，目前市民對接種疫苗信心「未算好」，建議當局提供誘因，如考慮為接種的市民提供相關的無染疫證明，讓他們可以「免疫監」往來內地，滿足其就業、就學及探親等需要。他強調供港疫苗是以公帑購買，一旦最終接種率低，只會出現政府、市民、疫情方面「三輸」。柯又建議政府設立接種熱線，方便市民致電查詢，增加透明度，釋除大眾疑慮。