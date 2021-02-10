馬屎埔村民輸官司不須付訟費　律政司求覆核遭拒

馬屎埔村村民陳基裘因不滿發展局於2018年公布的收地賠償方案，入稟申請司法覆核，指方案中寮屋農地不獲賠償，違反《基本法》保障私人財產的條文。高院原訟庭法官周家明去年底拒絕受理其申請，但不作訟費命令。律政司之後要求法庭更改判令，要陳支付其訟費，法官今天（10日）頒布書面判詞，駁回律政司之申請，維持原本的訟費判決。

律政司在本案中代表發展局及地政總署應訊，除要求更改訟費命令外，同時要求法官就訟費判決批出上訴許可。惟法官在判詞表示，其訟費判決是在考慮過與訟雙方的陳詞後所作的絕對命令，雖然法庭有酌情權可作更改，但本案中並無更改的理由，因此駁回律政司之要求。

至於上訴許可方面，律政司就指陳的司法覆核缺乏理據，而且其申請逾期多時，律政司有派代表出庭，取回訟費的要求並不是沒有爭議的餘地。不過法官就指，關於司法覆核許可申請的頒訟費原則，上級法院早有定案，只有在特殊情況下才會作出頒令。以本案而論，法官指陳已年逾七旬，賠償方案與其利益有關，其申請亦不算瑣屑無聊，亦無誇大或不合理。總結而言，法官認為本案並無特殊因素偏離一般原則，所以拒絕批出上訴許可。