傳政府年初七放寬防疫措施　強制食肆員工每兩周做檢測

政府擬於農曆新年假期後放寬部分防疫措施，包括允許部分被要求停業的處所重開，最快年初七(18日)實施。飲食界議員張宇人表示，政府將要求食肆做3項新措施才批准恢復晚市提供堂食，包括前線員工每2星期做1次新冠病毒檢測。但飲食業界質疑本港檢測規模未必能夠為25萬名飲食業從業員頻密做檢測。

香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，聽聞過政府有意於年初七或之後，讓部分被要求停業的處所重開，他相信當中會包括酒吧業。美容業總會創會主席葉世雄則指，美容業已做足重開準備，包括安裝「安心出行」二維碼，並且業內長時間無確診個案，相信獲准重開的機會大。

張宇人表示，政府想飲食業採取3項新措施後，才獲准恢復晚市提供堂食。首先是前線員工每2星期做1次新冠病毒檢測；其次是要求顧客進入食肆前，必須掃瞄「安心出行」二維碼，或由食肆員工記錄客人的姓名和聯絡方法，以便追蹤；最後是加強食肆空氣流通，若食肆的通風系統未能夠每小時換氣6次，需增設具備紫外線-C的空氣淨化器。他呼籲業界盡量配合，以便盡快恢復晚市生意。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，全港有約1.6萬家食肆，涉及紉25萬名從業員，而現時本港只有19個社區檢測中心，可為指定群組免費做新冠病毒檢測，他質疑以現時的檢測規模未必能夠為所有飲食業從業員頻密做檢測。他又指，之前政府為飲食業提供的自願檢測計劃參與率低，若未來強制飲食業員工做檢測，應參考院舍員工強檢可獲「車馬費」的做法，增加誘因。

黃稱，飲食業員工不是執法人員，無權力要求顧客掃瞄「安心出行」二維碼，甚至抄低顧客個人資料，他認為政府應該立法強制全港市民下載和使用「安心出行」手機應用程式。

飲食業組織「稻苗學會」會長黃傑龍表示，業界對於政府或放寬年初七(18日)晚市重開「充滿期望」，期望可重開至晚上10或11時，認為開至晚上8至9時便沒意思，預料重開可增加1倍生意。對於各項新增措施，業界會盡量配合，但認為要顧客入食肆前必須掃瞄「安心出行」二維碼最困難，他希望政府可彈性處理，例如只是「強烈勸喻」而非強制性，小孩在成人陪同下可豁免等。他指業界已被禁晚市堂食多月，若新年後疫情仍有反彈，政府不能用以往方法，應考慮更嚴厲措施，例如封城。